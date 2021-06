Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter: il centrocampista turco arriva a parametro zero dal Milan con un comunicato ufficiale

L’Inter della prossima stagione inizia a prendere forma. La società nerazzurra è chiamata a fare un mercato difficile, condizionato anche dalla precaria situazione finanziaria. Il problema riscontrato da Christian Eriksen ha cambiato però le priorità, con la società che è subito intervenuta per portare in rosa un giocatore che possa sostituirlo in caso il danese non possa più essere schierato. La società, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato infatti l’acquisto di Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Inter, colpo Calhanoglu: il comunicato ufficiale

Come si legge nella nota ufficiale, “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024“.

Calhanoglu arriva a parametro zero dopo aver giocato le ultime quattro stagioni al Milan, squadra con la quale ha totalizzato 32 gol in 172 presenze. Classe 1994, il centrocampista è un punto fermo della Nazionale turca con la quale vanta già 59 gettoni.