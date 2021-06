Calciomercato Juventus, Merih Demiral si dirige sempre di più verso l’addio al club bianconero: scambio in Premier League

Il calciomercato della Juventus è pronto a divampare. Sono tanti i nomi che vengono accostati alla ‘Vecchia Signora’. Non è un segreto che ai bianconeri piaccia molto Manuel Locatelli, primo obiettivo per il centrocampo. Non si tratta, però, di un colpo semplice: il Sassuolo è bottega cara e le ottime prestazioni del talento ex Milan con la Nazionale di Mancini non aiutano in questo senso. Per saperne di più bisognerà aspettare la fine dell’Europeo quanto meno. I piemontesi, nel frattempo, hanno diverse grane da risolvere in ambito cessioni. Non è ancora chiaro il futuro di Cristiano Ronaldo, dal quale dipenderà gran parte del mercato della Juve. Il fuoriclasse portoghese percepisce oltre 30 milioni di euro a stagione e senza questo ingaggio i bianconeri potrebbero muoversi più liberamente sul mercato.

Dal ritorno di Allegri – visto che il tecnico toscano non lo considera fondamentale nel progetto tecnico – sono aumentate le probabilità di un addio anticipato rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista per giugno 2022. Ma il portoghese non è l’unico che potrebbe lasciare Torino a breve. Merih Demiral non trova più molto spazio nella retroguardia e cresce la sua voglia di salutare per tentare un’esperienza altrove. Occhio al possibile approdo in Premier League del difensore turco, vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Demiral in Premier League: scambio col Leicester

Demiral sempre più lontano dalla Juventus. Il centrale potrebbe diventare un’ottima pedina di scambio per i bianconeri. A tal proposito, è possibile prenda vita un’operazione con il Leicester. Il giocatore degli inglesi e compagno in Nazionale dell’ex Sassuolo Caglar Soyuncu pare stia tentando di convincere il 23enne a trasferirsi nelle fila delle ‘Foxes’. La Vecchia Signora, dal canto suo, sarebbe stuzzicata dal profilo che porta al nome di Timothy Castagne. L’esterno basso ex Atalanta non si sposa perfettamente con la difesa a tre del modulo utilizzato dal suo attuale club. Spesso è stato adattato nel terzetto della retroguardia e le ultime partite le aveva giocate tutte da centrale di destra. Con la difesa a quattro di Allegri potrebbe certamente esprimere al meglio le sue qualità.

Demiral, invece, sarebbe perfetto per gli inglesi, essendo un difensore puro ideale. La scadenza del contratto del terzino belga avverrà un anno dopo rispetto a quella del turco – giugno 2025 – e le valutazioni di entrambe le pedine si attestano sui 30 milioni di euro. Staremo a vedere.