Calciomercato Juventus, colpo Sterling | Che scambio con Guardiola

La Juventus potrebbe mettere le mani su Raheem Sterling, nello scambio rientrerebbe anche Dejan Kulusevski e non solo

La Juventus è alla ricerca di nuovi top player in attacco, soprattutto dopo una stagione giocata a livelli alterni. Con Pirlo delle cose buone si sono viste, anche se il protagonista principale è stata la poca continuità. Cristiano Ronaldo avrebbe bisogno di un partner e la dirigenza bianconera starebbe valutando diversi profili, anche perché Allegri necessita di un mercato diverso rispetto al suo predecessore. Uno degli attaccanti che potrebbero far comodo alla Juve è Raheem Sterling, ora al Manchester City e impegnato in Euro 2020 con l’Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post Calhanoglu ‘italiano’ | Scambio a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto all’esterno | Doppia ‘vendetta’ sull’Inter

Juventus, super scambio per arrivare a Sterling

Secondo quanto riferito da ‘90min.com‘, Sterling è triste al Manchester City per il poco spazio trovato con Guardiola, che ha preferito affidarsi ad altri trequartisti, soprattutto dal primo minuto. L’attaccante inglese è stato relegato in panchina per diverse volte, nonostante Guardiola non abbia utilizzato centravanti. Per la Juventus è una possibilità, Sterling si offrirebbe ai bianconeri che metterebbero sul piatto diverse contropartite tecniche.

Una di queste è Alex Sandro, da sempre un profilo che il Manchester City apprezza. Così come Kulusevski, in rampa di lancio che nell’ultima stagione ha ricoperto diversi ruoli nell’attacco della Juventus.