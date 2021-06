Il calciomercato del Milan vedrà tra le priorità la caccia all’erede di Calhanoglu: con il turco all’Inter, prende forma un suggestivo scambio con il club italiano

Il Milan e Calhanoglu sono pronti a salutarsi. Un addio che costringerà Maldini e Massara a guardarsi intorno per trovare, in tempi brevi, un sostituto all’altezza del turco per l’anno prossimo. In tal senso, con l’ex Leverkusen all’Inter, i rossoneri sondano il terreno per il prossimo colpo che arriverà dal calciomercato estivo. L’ultima idea arriva direttamente dalla Serie A e risponde al nome di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma non ha ancora rinnovato con la società giallorossa ed il contratto rimane, al momento, in scadenza tra dodici mesi. L’incontro per l’eventuale prolungamento con la società capitolina potrebbe avvenire a breve ma il Milan è pronto ad inserirsi, formulando uno scambio.

Calciomercato Milan, erede Calhanoglu in Serie A: sacrificio per Pellegrini

Lorenzo Pellegrini può dunque essere il nome giusto per il Milan 2021/22. La valutazione del romanista, che piace tanto anche all’Inter, si attesta intorno ai 30 milioni (questa la cifra della sua clausola) anche se il Milan, al momento, non intende sbilanciarsi con un’offerta cash.

Ecco quindi che Maldini e Massara proverebbero ad inserire nell’affare Rafael Leao (accostato lo scorso gennaio ai capitolini) la cui valutazione coincide con quella del capitano della Roma nonostante uno stipendio già inferiore (Leao guadagna 1,4 milioni all’anno, Pellegrini circa 2,3).

Situazione dunque in divenire, con il Milan che può provare a farsi avanti per il 25enne che la Roma proverà a trattenere rinnovando oltre il 2022. Saranno dunque settimane calde per decifrare il futuro del capitano giallorosso: il ‘Diavolo’ resta alla finestra.