Il Milan va a caccia del riscatto sul calciomercato, ma il talento potrebbe non restare in rossonero. Occhio alla pista che conduce direttamente alla big di Serie A e che potrebbe decollare nelle prossime settimane

Il Milan lavora sul calciomercato, a caccia delle occasioni giuste per rinforzare la sua rosa. In questa fase, si parla molto dei possibili riscatti e delle partenze in casa rossonera. Uno dei nomi attenzionati e in bilico per i lombardi è sicuramente quello di Sandro Tonali. La dirigenza è a caccia di uno sconto per trattenere il centrocampista, ma la trattativa non è semplice, con Cellino che sta cercando di prendere una posizione di forza.

In attesa di capire se il Milan accelererà per trattenere il centrocampista, che è andato a corrente alternata nell’ultima stagione, le manovre da parte delle altre big non mancano e potrebbero portare a nuovi intrecci suggestivi nelle prossime settimane. La Juventus resta alla finestra in attesa di capire i margini per il futuro del giovane centrocampista, ma non è l’unica pista che potrebbe surriscaldarsi nelle prossime settimane. Un’altra idea di scambio potrebbe essere particolarmente appetibile per entrambe le squadre.

Calciomercato Milan, Tonali entra nello scambio a centrocampo con la Roma

Se alla fine dovesse arrivare il tanto atteso riscatto di Tonali da parte del Milan, ciò non impedirebbe un addio immediato da parte del talento. Un’idea molto interessante conduce direttamente alla Roma. José Mourinho potrebbe beneficiare non poco dell’arrivo del mediano italiano, ma potrebbe perderne un altro nello scambio con i rossoneri. Nell’operazione potrebbe rientrare, infatti, Bryan Cristante, cresciuto proprio nel Milan. La valutazione di Tonali si aggirerebbe sui 30-35 milioni di euro, mentre quella di Cristante sui 20-25. Una quadratura che, dunque, andrebbe trovata per far decollare l’operazione. Intanto il riscatto e il futuro di Tonali, ancora in bilico negli scenari rossoneri.