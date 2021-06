Tutto da definire il futuro di Sergio Ramos, che dopo aver lasciato il Real Madrid cerca una nuova avventura: ma non c’è solo il Milan

Nei giorni scorsi a sorprendere e infiammare il calciomercato estivo è stato senza dubbio l’annuncio dell’addio di Sergio Ramos al Real Madrid. Il capitano dei ‘Blancos’, o meglio ormai ex, dopo 16 anni lascia il club spagnolo e lo fa a parametro zero, dopo alcune divergenze con la società che hanno portato al mancato rinnovo del contratto. Nei giorni scorsi a far sognare i tifosi del Milan è arrivata l’indiscrezione di alcuni possibili contatti tra l’entourage del difensore spagnolo e la società rossonera.

L’affare certamente non è dei più semplici visto anche l’esiguo ingaggio da quasi 12 milioni di milioni l’anno. Sulle tracce del difensore ovviamente iniziano a esserci i top club europei come il PSG e il Manchester United, ma a svelare quale potrebbe essere la destinazione perfetta per il calciatore ormai ex Real Madrid è l’ex calciatore Louis Saha.

Calciomercato Milan, Saha sul futuro di Ramos: “Colpo alla Thiago Silva per il Manchester United”

Tra il dire e il fare spesso c’è di mezzo il mare, e quello che separa il Milan da Sergio Ramos sembra essere sempre ampio. I rossoneri nei giorni scorsi sono stati accostati all’acquisto dell’ex capitano del Real Madrid che ha lasciato il club spagnolo a parametro zero, ma il suo acquisto sembrerebbe essere molto difficile.

Nel frattempo ai microfoni di ‘Gamblingdeals.com’ l’ex calciatore Louis Saha decide di elogiare il difensore e consigliarlo al Manchester United come colpaccio per l’estate. “Se vedete l’impatto di Thiago Silva al Chelsea, quello di Sergio Ramos allo United sarebbe lo stesso. O forse anche maggiore. Lui è conosciuto per la sua leadership, e ha la capacità di segnare tanti gol, che lo porta a essere uno dei migliori difensori della storia per numero di gol. Se vuoi vincere trofei lui è un acquisto forte come Thiago Silva. E ci sono pochi nomi che possono rinforzare un club come il suo”. Dunque l’ex calciatore dei ‘Red Devils’ spinge il club inglese al tutto per tutto per Sergio Ramos, complicando i piani del Milan.