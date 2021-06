Calciomercato Juventus, tiene banco il rinnovo di Paulo Dybala in casa bianconera: occhio allo scambio con il Tottenham di Paratici

Tiene banco il rinnovo di Paulo Dybala in casa Juventus. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri – in scadenza a giugno 2022 – e le voci di calciomercato non si placano. In particolare, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.net’, il classe ’93 sarebbe finito nella lista dei desideri del direttore generale del Tottenham Fabio Paratici. L’ex CFO della ‘Vecchia Signora’ sarebbe tentato di proporre uno scambio ai piemontesi.

Calciomercato Juventus, allarme Dybala: Paratici tenta lo scambio

L’emiliano potrebbe offrire i cartellini di Aurier e Lucas Moura. Il terzino francese e l’esterno brasiliano non sono pedine imprescindibili per gli inglesi e le loro valutazioni si attestano rispettivamente intorno ai 20 e 30 milioni di euro.

Il prezzo della seconda punta, invece, è di circa 50 milioni di euro, perciò non ci sarebbe bisogno di aggiungere una parte cash per concludere l’operazione. Paratici ci prova per Dybala, ma rimane difficile immaginare un suo addio vista la grande stima del tecnico Allegri.