Calciomercato Milan, scambio per Dybala | Idea Juventus e super ostacolo

Il futuro di Paulo Dybala fa discutere in sede di calciomercato in ottica Milan. La Juventus, però, non ha intenzione di restare a guardare e prepara la contromossa: occhio allo scambio

Il Milan dovrà assorbire la perdita di Hakan Calhanoglu, muovendosi in maniera importante sul calciomercato. Il trequartista turco ha lasciato un vuoto tecnico nella gestione offensiva del pallone che dovrà necessariamente essere colmato con un nuovo calciatore di qualità che possa ricoprire quei compiti. Per questo, da settimane si vocifera il nome di Paulo Dybala per i rossoneri. Un profilo sicuramente di grande livello e che piace non poco ai tifosi rossoneri.

Arrivare alla Joya, però, non sarà affatto facile. Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, l’attaccante potrebbe tornare ad avere un ruolo centrale, ma va ancora risolta la questione relativa il rinnovo di contratto dell’argentino. Dopo diversi mesi di stasi e una stagione per larghi tratti ai box, ora le discussioni con l’entourage del calciatore sembrano essersi riaperte. Il futuro, però, è tutto da scrivere e a questo punto ogni scenario pare possibile. I rossoneri restano alla finestra, pronti a valutare il calciatore, ma la Juventus di certo non ha intenzione di perderlo a cuor leggero.

Calciomercato Milan, assalto a Dybala: la Juventus risponde con Kessié

E’ per questo che, se il Milan dovesse davvero chiedere Dybala, la Juventus potrebbe piombare su Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha dimostrato di essere uno dei migliori mediani del campionato. Per caratteristiche farebbe sicuramente comodo a Massimiliano Allegri. Non si tratta, però, di un’operazione semplice da portare a termine. Gli ostacoli alla trattativa sono soprattutto di natura economica: la Juventus valuta Dybala sui 70 milioni di euro, mentre Kessié sui 50. Il Milan al massimo farebbe l’operazione alla pari, dato che entrambi andranno in scadenza a giugno 2020. Inoltre, disparità anche per quanto riguarda l’ingaggio dei due calciatori. La Joya percepisce 7,3 milioni a stagione, mentre Kessié, al netto del possibile rinnovo, solo 2,2. Cifre nettamente diverse e molto complicate da far quadrare.