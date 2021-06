Calciomercato Inter, da Lazzari a Dumfries | "C'è un Mister X!"

L’Inter potrebbe acquistare un nuovo terzino destro e nelle ultime settimane si è parlato molto di Lazzari: il punto

L’Inter è alle prese con diversi problemi economici, che inducono Suning a fare delle valutazioni in merito al futuro dei propri gioielli. Su tutti, quello di Achraf Hakimi, finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il marocchino potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta di circa 70 milioni di euro. E per questo, Marotta dovrebbe acquistare un nuovo terzino destro. Si è parlato molto di Andrea Lazzari, attualmente alla Lazio dove ha fatto benissimo con Simone Inzaghi, ora sulla panchina nerazzurra. Emergono delle novità per la fascia destra dell’Inter.

Inter, smentite su Lazzari e Dumfries

Stando alle ultime informazioni rese note da Calciomercato.it, arrivano delle smentite per un accordo che l’Inter avrebbe trovato per Lazzari. Un profilo molto stimato da Inzaghi, ma la Lazio non ha comunicato l’intenzione di cederlo, e i difficili rapporti dopo l’addio dell’allenatore complicano ulteriormente l’operazione. L’esterno destro costerebbe sui 26 milioni di euro bonus inclusi.

#Inter, #Lazzari e #Dumfries non sono opzioni prese in considerazione per la corsia di destra. E voi direte: “Infame, scrivi sempre chi non arriva e mai chi arriva”. Anche questo è vero. In attesa di scoprirlo sfrutto la formula per quando non si sa niente: “C’è un Mister X”. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 24, 2021

Una notizia confermata anche da Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino alle vicende dell’Inter. Smentite anche per il colpo Dumfries, che tanto sta facendo bene nell’Olanda a Euro 2020. Ma ci sarebbe un mister X per la fascia destra dei nerazzurri.