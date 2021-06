Calciomercato Roma, dalla Spagna: Perez vuole il Barcellona | I dettagli

José Mourinho non vorrebbe Carles Perez nella sua Roma e il giocatore vorrebbe ritornare al Barcellona: i dettagli

La Roma ha acquistato l’anno scorso Carles Perez dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto. Il suo rendimento fin qui non è stato dei migliori, infatti non è riuscito a conquistarsi il posto da titolare. Con Mourinho sicuramente cambieranno tante cose, ma il futuro dello spagnolo è in bilico. Nell’ultima stagione ha disputato 21 partite in Serie A, segnando solo 2 gol e fornendo 2 assist. Uno score di basso livello che induce il giocatore e il club giallorosso a riflettere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Lazzari a Dumfries | Il punto

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, José Mourinho avrebbe messo alla porta Carles Perez, che vorrebbe ritornare al Barcellona. Un’opzione non praticabile, visto che Koeman avrebbe rifiutato insieme a Lionel Messi. Lo spagnolo deve rilanciare la sua carriera e togliersi lo status di eterna promessa.