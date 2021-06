La rivoluzione Mourinho in casa Roma parte dalla porta e il tecnico portoghese ha scelto: colpo dalla Premier a un passo

Il futuro della nuova Roma targata José Mourinho inizia a prendere vita. Una delle questioni più urgenti da risolvere certamente è quella tra i pali. Infatti Pau Lopez, infortunato e operato alla spalla, sembrerebbe continuare a non convincere e i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo numero uno visto anche l’addio di Antonio Mirante.

Così la Roma continua a osservare e trattare per l’arrivo di Rui Patricio, portiere titolare del Portogallo a Euro 2020 e del Wolverhampton. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’accordo tra il club capitolino e quello inglese sembrerebbe essere in dirittura di arrivo. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni più bonus e per la Roma potrebbe essere un primo grande colpo per blindare la porta in vista della prossima stagione.