L’Inter inizia a preparare nuove mosse anche riguardanti il calciomercato in entrata: pronta l’offerta per il talento di Serie A

Sono settimane importanti quelle che sta vivendo l’Inter, che dopo aver vinto il titolo di campione d’Italia sta lavorando duramente per continuare a competere ad alti livelli nonostante le difficoltà economiche. Oltre alle cessioni, la società pensa anche ai possibili colpi da attuare e ci sarebbe soprattutto un obiettivo per l’attacco.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la società avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori e l’incontro fissato con il Sassuolo dovrebbe riguardare principalmente lui. La società avrebbe pronta l’offerta: sul piatto potrebbero esserci 20 milioni di euro per provare a strappare il gioiello d’attacco, che ora è impegnato all’Europeo con l’Italia.

Calciomercato Inter, offerta pronta per provare ad acquistare Raspadori

I nerazzurri ora sono alle prese con le cessioni e senza di quelle non possono sbloccare nessuna trattativa in entrata, però intanto iniziano a sondare il terreno per gli obiettivi di quest’estate. Per Raspadori dunque difficile che si arrivi a una conclusione a stretto giro, però si inizia a trattare per cercare il colpo nelle prossime settimane.

Raspadori nonostante la giovane età ha impressionato in questi mesi e per questo sembra essere già pronto per il salto in una grande squadra.