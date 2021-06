Merih Demiral potrebbe dire addio alla Juventus. Il centrale turco sarebbe finito nel mirino delle big d’Italia, suggestione scambio

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni. Il club bianconero potrebbe mettere a segno anche addii da urlo. Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri le dinamiche potrebbero cambiare completamente con nuove idee da parte dell’allenatore livornese. Sul punto di dire addio ci sarebbe il centrale turco, Merih Demiral, che è stato impegnato negli ultimi giorni ad Euro2020 difendendo la maglia della propria Nazionale. Sulle sue tracce, come svelato da Sky Sport, potrebbe arrivare l’assalto decisivo della Roma.

Calciomercato Juventus, Demiral può andar via: la Roma ci prova

La valutazione del giocatore turco si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La richiesta da parte della compagine bianconera risulta così un po’ alta per la società giallorossa. L’idea suggestiva sarebbe quella di un maxi affare inserendo nella trattativa il terzino della Nazionale italiana, Alessandro Florenzi, reduce dall’esperienza in prestito al PSG. La valutazione del laterale romano è di circa 10-15 milioni con l’operazione scambio più circa 25-30 milioni a favore dei bianconeri.

Il giocatore, di proprietà del club giallorosso, è stato accostato anche all’Inter nelle ultime ore visto che la società nerazzurra è alla ricerca di un profilo importante per sostituire alla grande Hakimi, vicino proprio al club francese per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Nell’ultima stagione Florenzi è stato decisivo con gol ed assist importanti al Parco dei Principi riconquistando così, a poco a poco, la fiducia degli addetti ai lavori.

La Juventus continua a lavorare per imbastire trattative importanti in vista della prossima stagione. L’obiettivo del club bianconero resta quello di dimenticare in fretta lo scorso anno per puntere nuovamente a nuovi traguardi avvincenti. Un’idea suggestiva rinforzando così le corsie esterne di Massimiliano Allegri e dicendo addio così al difensore turco, pronto a giocare con più continuità.