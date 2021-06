È appena terminato il match tra Italia e Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: ci pensano Chiesa e Pessina, il tabellino

Arriva il fischio finale di Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri, al termine di un lunghissimo match, portano a casa la vittoria, con non poca sofferenza. I novanta minuti regolamentari non sono bastati a decretare un vincitore. La gara la sbloccano gli uomini di Mancini nel primo tempo supplementare con Chiesa, che sfrutta benissimo un suggerimento di Spinazzola. Poco dopo il raddoppio con Pessina dopo una grande giocata di Acerbi in area.

Nel finale accorcia le distanze per gli ospiti Sasa Kalajdzic, ma l’Austria non riesce a salvare il risultato. Gli uomini di Mancini conquistano i quarti di finale insieme alla Danimarca, che ha battuto 0-4 il Galles di Bale e Ramsey. Il prossimo avversario lo conosceremo domani, quando andrà in scena lo scontro tra Belgio e Portogallo.

Di seguito il tabellino del match.

Italia-Austria 2-1 (d.t.s.)

95′ Chiesa (I), 105′ Pessina (I), 114′ Kalajdzic (A)

NOTE: Ammoniti: 2′ Arnautovic (A), 50′ Di Lorenzo (I), 51′ Barella (I), 103′ Hinteregger (A)

Espulsi:–