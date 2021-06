Calciomercato Juventus, assalto a Pjanic | Nuovo ostacolo per Allegri

Il futuro di Miralem Pjanic resta in bilico con la Juventus che resta uno dei principali club ad aver attenzionato il calciatore per un possibile ritorno in bianconero. Occhio alla svolta dall’estero

La Juventus potrebbe essere uno dei club più attivi sul calciomercato per tentare di portare a termine grandi colpi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. I bianconeri, in particolare, potrebbero concentrarsi primariamente sul centrocampo. E’ quello uno dei reparti in cui la Vecchia Signora ha sofferto maggiormente nell’ultima stagione e che ora potrebbe rinforzare con nomi di assoluta qualità. Se Manuel Locatelli è in cima alla lista di Allegri, a maggior ragione dopo le grandissime prove a Euro 2020, occhio al possibile ritorno.

Miralem Pjanic, infatti, non è riuscito a imporre la sua qualità al Barcellona e a trovare continuità in blaugrana. Dopo solo un anno, il suo addio al club spagnolo pare inevitabile e le piste per l’ex Roma non mancano certamente. Potrebbe prendere sempre più piede, infatti, il ritorno alla Juventus, dove ritroverebbe Massimiliano Allegri in panchina. Non si tratta, però, dell’unica possibilità per il centrocampista. L’assalto proveniente dalla Francia potrebbe totalmente stravolgere la corsa al calciatore: di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic: occhio all’assalto del PSG

Un nome come quello di Pjanic non accoglie di certo solo la Juventus come pretendente. Secondo le ultime voci provenienti dalla Spagna e in particolare da ‘Sport’, l’ex Roma sarebbe entrato nel mirino del PSG. I francesi, infatti, dove aver portato a termine l’acquisto di Wijnaldum, sarebbero a caccia di un altro centrocampista di altissimo livello e avrebbero messo nel mirino proprio Pjanic. L’assalto del PSG sul calciatore potrebbe totalmente stravolgere la corsa per il regista del Barcellona: vedremo se questa pista si surriscalderà nel prossimo futuro.