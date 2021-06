Dalla Spagna si puntano gli occhi in casa Juventus: interesse per il difensore centrale che potrebbe diventare un’occasione per lo scambio

La Juventus ha detto addio ad Andrea Pirlo a fine stagione, con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Con il nuovo tecnico le gerarchie nella rosa bianconera potrebbero cambiare, ma alcuni calciatori difficilmente riusciranno a sovvertire il proprio destino. Uno di quelli che continuerebbe a essere fuori dal progetto juventino sarebbe Daniele Rugani, difensore che in questa stagione ha giocato fino a gennaio in Francia con la maglia del Rennes, per poi trasferirsi fino a fine campionato al Cagliari.

Il centrale classe 1996 sembrerebbe aver attirato l’attenzione dalla Spagna del Real Betis. Il club di Siviglia, che il prossimo anno parteciperà all’Europa League, cercherebbe rinforzi per la propria retroguardia. Questo interesse per la Juventus potrebbe svilupparsi anche in un’occasione per mettere in piedi uno scambio con un centrocampista del club spagnolo finito nel mirino bianconero.

Calciomercato Juventus, Rugani nel mirino del Real Betis: scambio con William Carvalho

Primi assalti ai giocatori nella rosa della Juventus che arrivano dalla Spagna. Il Real Betis sembrerebbe aver messo nel mirino il difensore bianconero Daniele Rugani, ormai ai margini dei piani juventini e che in questa stagione si è diviso tra il prestito al Rennes e quello al Cagliari. L’interesse del club spagnolo per il centrale potrebbe essere l’occasione giusta per far partire l’assalto a William Carvalho.

Il centrocampista portoghese infatti è finito nel mirino della Juventus da diverso tempo, e in questa stagione ha collezionato 30 presenze e messo a segno due gol. Inoltre ha giocato due delle tre partite della nazionale portoghese a Euro 2020. I due sembrerebbero avere delle valutazioni simili, intorno ai 15-18 milioni di euro, ma il centrocampista potrebbe diventare una risorsa importante per la rosa di Allegri della prossima stagione. Bisognerà però fare attenzione anche all’Inter, che come la Juventus sembrerebbe aver puntato Carvalho per rinforzare la zona centrale del campo.