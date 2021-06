Calciomercato, il PSG piomba su Correa | Scambio e Milan e Juve beffate

Milan e Juventus potrebbero perdere uno dei loro possibili obiettivi sul calciomercato. L’attaccante potrebbe lasciare la Serie A attraverso un interessante scambio

Milan e Juventus ragionano sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa. Focus sull’attacco, dove il nome giusto potrebbe essere quello di Joaquin Correa. L’attaccante argentino, infatti, potrebbe lasciare la Lazio, dopo l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina e diverse big di livello internazionale sembrano interessate al suo profilo per la loro rosa. Non bisognerà, però, prestare attenzione solo alle piste italiane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, contatti per Coutinho e doppio colpo | Maldini si ‘vendica’ dell’Inter

Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, uno scatenato PSG, dopo aver praticamente chiuso l’acquisto di Achraf Hakimi dall’Inter, è pronto a sferrare l’attacco per il talento argentino della Lazio. La trattativa, inoltre, potrebbe decollare proprio attraverso uno scambio, che rappresenterebbe un nuovo ostacolo al Milan per il suo calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il big | “Ecco chi vuole”

Calciomercato Milan e Juventus, si allontana Correa: scambio per il passaggio al PSG

Lotito, come è noto, è un osso duro e in ogni caso non lascerà partire a cuor leggero l’argentino. Il fantasista è, infatti, valutato sui 50 milioni di euro, cifra che il PSG, dopo le spese pazze di questa sessione di mercato, ha tutta l’intenzione di abbassare attraverso una contropartita tecnica. Il nome giusto potrebbe essere quello di Rafinha. L’ex centrocampista dell’Inter è valutato sui 15 milioni di euro e nelle ultime ore è stato accostato proprio al Milan come possibile sostituto di Calhanoglu. Vedremo se Correa lascerà la Serie A, preferendo la pista estera: ora il PSG preme.