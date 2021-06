La Juventus sogna il grande colpo per il centrocampo e arriva la richiesta di Allegri: si cerca il big dalla Serie A

La Juventus non smette di lavorare per programmare la nuova stagione e dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri ha messo nel mirino diversi calciatori per provare poi l’affondo in queste settimane. Ancora non ci sono state novità nell’organico bianconero ma la società ha già in mente le prime mosse.

Anche Massimiliano Allegri ha un ruolo principale in questo calciomercato e ha le idee chiare così come riportato dal giornalista di Telelombardia Matteo Caronni: “Se il tecnico può scegliere un solo rinforzo, vuole Milinkovic-Savic“. Per arrivare a lui potrebbero esserci diverse cessioni.

Calciomercato Juventus, quattro cessioni per il colpo Milinkovic-Savic: la richiesta di Allegri

La Lazio valuta il proprio centrocampista circa 65-70 milioni di euro e la Juventus, qualora dovesse scegliere un big come lui, potrebbe cedere diversi calciatori per pagare la cifra necessaria. In particolare i bianconeri potrebbero far partire Merh Demiral, che è in bilico, e non solo.

Il turco vuole un posto da titolare ma Allegri potrebbe non garantirlo, per questo potrebbe partire per circa 40 milioni. Oltre a lui la società potrebbe fare cassa anche con elementi come Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Aaron Ramsey.

Attraverso queste cessioni, dunque, la Juventus avrebbe i soldi necessari per accontentare la Lazio e acquistare Milinkovic-Savic.