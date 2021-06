Ancora una beffa in arrivo per l’Inter. Dice addio alla Serie A con l’assalto della Premier League: a breve l’annuncio ufficiale del trasferimento

L’Inter continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti. A breve sarà ufficiale l’addio di Hakimi, che diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del PSG. Così la società nerazzurra è sempre molto attiva per arrivare a profili di assoluto valore in vista della prossima stagione. Tanti gli obiettivi nel mirino, ma per il club milanese potrebbe arrivare una nuova beffa con l’addio alla Serie A.

Calciomercato Inter, Nandez dice addio al Cagliari

Come svelato dal portale “Fichajes.net” il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, sarebbe sul punto di sposare il progetto del Leeds United, pronto a pagare la clausola. Il giocatore sudamericano, impiegato anche come laterale a cinque sia a destra che a sinistra, potrebbe salutare l’Italia per una nuova avvincente in Premier League.

La sua crescita è stata esponenziale con il club italiano, misurandosi così con i campioni che giocano in Serie A. Ora Marcelo Bielsa vorrebbe il prima possibile il centrocampista totale, in grado di abbinare qualità a quantità in ogni zona di campo. Nandez è sempre l’ultimo a mollare ed incarna alla perfezione l’idea di gioco dell’allenatore argentino. Nell’ultima stagione con il club sardo ha collezionato 34 presenze con due gol e tre assist vincenti ai propri compagni.

Beffa in arrivo per l’Inter che dovrà così virare su altri obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno della compagine nerazzurra è quello di rinforzare le corsie esterne dopo l’addio di Hakimi, che sarà ufficialmente un giocatore del PSG a breve.