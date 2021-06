Calciomercato Juve, rosa extra large | Cinque cessioni per 70 milioni! I dettagli

Calciomercato Juve: rosa extra large da sfoltire per il club bianconero. Da De Sciglio a Ramsey: possibile tesoretto da 70 milioni. Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus è ad un punto di svolta. A sbloccarlo sarà inevitabilmente Cristiano Ronaldo: con l’eliminazione ad Euro 2020, infatti, l’attaccante portoghese può ora decidere il suo futuro. A prescindere dal destino del cinque volte Pallone d’Oro, tra le priorità della dirigenza c’è anche lo sfoltimento di una rosa che con i vari rientri dai prestiti diventa ‘extra large’. Da Rugani, De Sciglio e Pjaca ai giocatori sul mercato come Ramsey: dal primo luglio la Juve conterà in rosa circa 30 elementi. Saranno dunque necessarie almeno cinque cessioni immediate tra i calciatori in esubero: ecco il possibile tesoretto. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, Dalot ‘pressa’ lo United: la situazione

Calciomercato Juve, possibile tesoretto dalle cessioni | Cifre e dettagli

Nella nuova Juve di Allegri difficilmente ci sarà posto per Mattia De Sciglio, che tornerà dal prestito al Lione, e Gianluca Frabotta. Ad oggi, i quattro terzini saranno Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Luca Pellegrini. L’ex Milan è in scadenza di contratto nel 2022 e valutato almeno 5 milioni di euro, mentre Frabotta è vicino al trasferimento al Genoa in prestito con diritto di riscatto. Oltre a Dragusin, che potrebbe rientrare nell’operazione Locatelli, sarà ceduto un altro centrale: in bilico ci sono Rugani, in scadenza nel 2023 e valutato circa 10 milioni di euro, e Demiral. Per il turco la società bianconera chiede 40 milioni di euro. A centrocampo il primo, e al momento unico, indiziato a lasciare Torino è Aaron Ramsey. Il gallese è sotto contratto fino al 2023 e la Juve punta ad incassare circa 20 milioni dalla sua cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, vicini alla fumata bianca | “Locatelli sarà bianconero”

Infine, sarà nuovamente di passaggio alla Continassa Marko Pjaca. L’attaccante tornerà dal prestito al Genoa e la dirigenza punta stavolta ad una cessione a titolo definitivo. Anche il croato è in scadenza nel 2023, con una valutazione di almeno 5 milioni di euro. Un possibile tesoretto complessivo che, in caso di cessioni di Demiral e Ramsey, ammonterebbe a ben 70 milioni di euro. La Juve punta a fare cassa con gli esuberi.