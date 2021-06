Calciomercato Milan, Dalot spinge per restare | Le ultime sulla trattativa

Il Milan lavora sul calciomercato per la permanenza di Diogo Dalot. Paolo Maldini ha le idee chiare sul futuro del terzino: le ultime novità sulla trattativa con il Manchester United

Dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu, Paolo Maldini sta trattando per la permanenza di Brahim Diaz e Diogo Dalot. Per quest’ultimo, il Milan ha da tempo il sì del giocatore, ma non l’ok del Manchester United. Impegnato a Euro 2020 col Portogallo, in sostituzione di Cancelo positivo al Covid-19, Dalot ha le idee chiare su dove voglia giocare dalla prossima stagione.

La trattativa tra il Milan e il Manchester United per Diogo Dalot prosegue, con l’obiettivo di trovare l’accordo. Come raccolto da Calciomercatonews.com, sono attese novità nei prossimi giorni, perché il calciatore sta spingendo per tornare a vestire la maglia rossonera. Maldini, almeno per il momento, non va oltre il prestito con diritto di riscatto. Una formula che i Red Devils non apprezzano: Solskjaer non punta sul ragazzo, ma vuole monetizzare dalla sua cessione.