Un calciomercato estivo che può vedere il clamoroso scambio sull’asse Milano-Madrid: i rossoneri ripensano al vecchio obiettivo, pedina per Ancelotti

Sono già ben chiare le strategie del Milan per l’attuale sessione di calciomercato. Di rinforzi in difesa al possibile colpo a centrocampo senza dimenticare, in entrata, al vice Ibrahimovic. Un innesto di spessore in attacco arriverà e, oltre all’ormai costante voce che v0rrebbe i rossoneri forti su Olivier Giroud, arriva dalla Spagna uno scenario che può cambiare ancora i piani di Maldini e Massara. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Carlo Ancelotti avrebbe nuovamente cambiato idea sul destino di Luka Jovic. Il bomber serbo, reduce dal prestito all’Eintracht Francoforte, sperava di potersi giocare le sue carte con l’addio di Zidane al Real. Se in un primo momento l’intenzione di Ancelotti era quella di affiancarlo a Benzema, adesso i discorsi per un addio di Jovic si fanno più insistenti ed il Milan è pronto nuovamente a farsi avanti, dopo i tentativi dell’anno scorso. Jovic ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con le ‘Merengues’ ma, non rientrando nei piani del Real, è sul mercato e può partire per circa 30 milioni di euro. Dal Benfica al Borussia Monchengladbach, è il Milan la società che può superare tutti e proporre un intrigante scambio all’ex tecnico rossonero per portare Jovic a Milanello.

Calciomercato Milan, scambio per Jovic: addio a sorpresa

Jovic al Milan è dunque un’opzione non solo viva ma destinata a crescere nelle prossime settimane. Maldini stima il 23enne e potrebbe tentare l’affondo con uno scambio che accontenterebbe, anche, le richieste di Ancelotti al Real. Con l’addio ufficiale di Sergio Ramos e quello quasi scontato di Varane, i ‘Blancos’ non vedrebbero di cattivo occhio l’inserimento di Alessio Romagnoli.

Una pedina di esperienza con il centrale che è in scadenza l’anno prossimo e difficilmente rinnoverà il contratto con il Milan. La possibilità di uno scambio alla pari, tra Romagnoli e Jovic, resta presente all’orizzonte.

Scalzato da Tomori (appena riscattato dal ‘Diavolo’) nell’undici titolare, per l’ex romanista che è stato accostato anche all’Atletico Madrid, potrebbe dunque aprirsi le porte del Real pronto a cedere alla società di via Aldo Rossi la punta classe 1997.