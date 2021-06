Calcomercato Juventus, lo vuole Ronaldo | Follie per Griezmann

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Antoine Griezmann, chiesto esplicitamente da Cristiano Ronaldo: la situazione

Continua la ricerca della Juventus di un attaccante, che parli lo stesso linguaggio calcistico di Cristiano Ronaldo. Uno dei profili seguiti è Antoine Griezmann, Il francese è impegnato con Euro 2020 e il suo futuro al Barcellona non è ancora definito, anche per alcuni problemi di adattamento. Tuttavia, la Juve per mettere le mani su ‘Le Petit Diable‘ dovrebbe prima effettuare qualche cessione, e di giocatori sacrificabili, anche pezzi da novanta, nella rosa di Massimiliano Allegri ce ne sono. Lo stesso CR7 chiederebbe l’acquisto di Griezmann e potrebbe verificarsi l’addio di qualche pezzo grosso, magari nell’ambito di un super scambio.

Juventus, scambio per Griezmann

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, per restare alla Juventus, Ronaldo ha chiesto una squadra competitiva e tra le richieste c’è l’acquisto di Griezmann. Per farlo, il club bianconero deve prima cedere visto lo stipendio di oltre 20 milioni del francese. Ci sarebbe da cedere Paulo Dybala, che con il portoghese non è quasi mai andato d’accordo. Ma non solo. Anche giocatori come Rabiot o Ramsey andrebbero ceduti, e a quel punto rientrerebbero nello scambio ‘due per uno’ con il Barça, che vedrebbe la sua rosa con innesti di valore importante.

Ma il sogno di Koeman è quello di mettere le mani su Matthijs de Ligt, e chissà se proprio l’olandese non rientri nell’operazione Griezmann-Juventus. Anche per gli ottimi rapporti che Laporta ha con Raiola: insomma, per accontentare Ronaldo, la Juve sarebbe disposta a fare follie per Griezmann.