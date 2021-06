Il Chelsea può pescare in Serie A l’erede di Rudiger: mirino su due difensori di Inter e Juventus, con l’idea di uno scambio con Ziyech che befferebbe il Milan

Il calciomercato entra nel vivo e le situazioni iniziano ad intrecciarsi tra di loro. I top club sono già a caccia di possibili colpi da sferrare in estate, con l’obiettivo di battere sul tempo la concorrenza. Le squadre italiane devono però guardarsi anche dalle mire estere per i propri giocatori: attenzione, ad esempio, al Chelsea, che potrebbe pescare in Serie A l’erede di Antonio Rudiger.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, richiesto il big | L’Arsenal propone lo scambio

Il Chelsea è infatti alle prese con un vero e proprio caso nato attorno al difensore tedesco, in scadenza nel 2022 e ancora lontano dal rinnovo. Classe 1993, il giocatore potrebbe lasciare i Blues a caccia di una squadra che gli garantisca la titolarità (19 presenze nell’ultima Premier League). Il club non vuole rimanere scoperto e si è già messo a caccia dell’erede: il mirino è sulla Serie A, dove piacciono sia Stefan de Vrij che Matthijs de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il big | “Ecco chi vuole”

I due difensori sono al centro dei progetti tecnici rispettivamente di Inter e Juventus: il nerazzurro ha un contratto sino al 2023 e ritroverà anche Simone Inzaghi, tecnico con il quale vanta già 78 presenze dai tempi della Lazio. Punto fermo dei bianconeri è de Ligt, più giovane del connazionale e con un contratto sino al 2024. Strapparli non sarà semplice, ma il Chelsea ha un asso nella manica da poter calare.

Calciomercato Milan, beffa dal Chelsea per Ziyech

Il club inglese potrebbe infatti offrire a Inter e Juventus il cartellino di Hakim Ziyech, in uscita. Il trequartista è stato relegato ai margini delle rotazioni da Tuchel e potrebbe andar via nonostante un accordo sino al 2025. Il tutto coglierebbe di sorpresa il Milan, da tempo sulle tracce del talento marocchino, protagonista di due gol e tre assist nell’ultima Premier League.