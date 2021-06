L’Europeo e soprattutto la stagione con la maglia dello Sporting CP ha messo in luce il talento e la solidità di Joao Palhinha che potrebbe piacere al Milan

Il Milan tornerà a calcare i campi della Champions League a partire dalla prossima stagione. In questo senso Maldini e soci sono sempre al lavoro per potenziare l’organico a disposizione di Stefano Pioli, in modo tale da mettere tra le mani del tecnico una rosa qualitativa e competitiva per il triplo impegno. In particolare il Milan dovrà andare a metter mano anche a centrocampo dove con l’uscita di Meite numericamente manca un elemento, senza contare il problema legato alla Coppa d’Africa di inizio 2022 che vedrà coinvolti Bennacer e Kessie, che lasceranno un vuoto importante in mediana. Il club rossonero in quel frangente avrà la coperta cortissima, motivo per cui serviranno calciatori con quelle caratteristiche fisiche e tattiche. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, stuzzica Palhinha: idea di scambio con lo Sporting

Nell’ottica di potenziare il centrocampo il Milan potrebbe lanciare un occhio ad Euro 2020 dove ha fatto una discreta impressione anche il portoghese Joao Palhinha, uscito proprio ieri sera con la sua Nazionale per mano del Belgio in una partita in cui oltre a tanta sostanza ha però anche rischiato l’espulsione per un brutto fallo su De Bruyne. Si tratta di un centrocampista fisico, intelligente tatticamente ed abile soprattutto a giocare da schermo davanti alla difesa dove fa valere le proprie doti da equilibratore.

Palhinha è stato peraltro protagonista di una stagione da protagonista con la maglia dello Sporting CP, club col quale ha vinto il campionato in Portogallo con anche un gol a referto. La società biancoverde lo valuta sui 25/30 milioni, cifra che dovrebbe bastare per fargli cambiare aria. Il Milan potrebbe pensarci per potenziare la mediana, provando ad abbassare la parte cash inserendo nell’affare uno scambio con il giovane Hauge, talento norvegese in linea con i parametri economici e strategici dello Sporting che cavalca molto la politica dei giovani.