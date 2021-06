Calciomercato Juventus, addio Demiral | Con Allegri cessione immediata

La Juventus elabora la strategia adatta sul calciomercato, alla ricerca di colpi che possano soddisfare Massimiliano Allegri. Un addio potrebbe, invece, colpire i bianconeri dopo il ritorno del tecnico livornese

Il futuro della Juventus, in questa fase, si gioca inevitabilmente sul calciomercato e sulle possibili operazioni da portare a termine in uscita e in entrata. Massimiliano Allegri avrà un ruolo cruciale nelle scelte da effettuare e potrebbe indirizzare diversi colpi e, al contrario, condannare attuali interpreti in rosa. In ogni reparto, la Juventus potrebbe intervenire in maniera sostanziale, anche se la difesa non dovrebbe essere stravolta.

In tal senso, fa discutere non poco il futuro di Merih Demiral. Il difensore centrale ha sempre dimostrato ottime qualità nello scacchiere della Juventus e si è rivelato uomo prezioso. Allo stesso tempo, non è mai riuscito realmente a conquistare un posto da titolare fisso. Ora vuole un minutaggio sempre maggiore: non è più disposto a svolgere il ruolo di riserva e il suo futuro è sempre più in bilico. Dalla Spagna arrivano novità definitive per il centrale.

Calciomercato Juventus, addio immediato per Demiral: la scelta con Allegri

Gli ultimi rumors provenienti dalla Spagna danno Demiral sempre più lontano dai piani bianconeri. Il calciatore, infatti, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, sarebbe sempre più vicino all’addio dopo il ritorno di Allegri in panchina. Di certo per lui gli interessamenti non mancano con le big di Premier League e in particolare l’Arsenal che spingono per arrivare al difensore centrale. La Juventus mantiene una valutazione alta, sui 40 milioni di euro. A questo punto, il futuro del calciatore pare segnato: vedremo se arriveranno le offerte giuste per strapparlo ai bianconeri.