La Juventus guarda con interesse al possibile ritorno di un ex bianconero: intrigo in attacco, c’è anche Dybala

Il ritorno di Massimiliano Allegri per tornare al vertice, in Italia ed Europa. È questo il ‘piano’ dei vertici di casa Juventus che vogliono strappare dalla Milano nerazzurra il prossimo scudetto. Per farlo, però, i fari sono costantemente puntati sul calciomercato estivo che può quindi regalare non poche novità per la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, può prendere quota un clamoroso ritorno, nelle prossime settimane, alla Juventus. Kingsley Coman, esterno di proprietà del Bayern Monaco, non ha intenzione di rinnovare con la società tedesca il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023. L’ipotesi di un ritorno a Torino nel club che lo ha lanciato nel grande calcio non dispiace a Coman, per il quale, tuttavia, il Bayern chiederebbe non meno di 50 milioni di euro. Le possibilità di vedere il francese in bianconero crescerebbero in caso di inserimento nell’affare, sotto richiesta dei bavaresi, di Paulo Dybala. Anche la ‘Joya’, contrattualmente parlando, non vive un momento sereno ed il rinnovo del 27enne argentino in scadenza l’anno prossimo stenta ad arrivare. L’ipotesi scambio tra Coman e Dybala, nelle prossime settimane, vede Massimiliano Allegri prendere una posizione decisa a riguardo: ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Coman: la risposta di Allegri

Coman di nuovo alla Juventus. L’attaccante francese piace ma Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di sacrificare uno dei suoi pupilli. Dybala, dunque, non rientrerà nell’eventuale operazione di scambio per far tornare il 25enne parigino in Serie A.

Allegri ha tutta la volontà di puntare sull’attaccante ex Palermo ed è per questo che, pur stimando Coman, ritiene Dybala una pedina al momento troppo importante per la sua Juventus.

Nell’ultima stagione con il Bayern Monaco, Coman ha messo a segno 8 reti e 15 assist vincenti, nelle 39 apparizioni complessive tra Bundesliga e coppe: la Juventus può tornare a pensare al grande ex.