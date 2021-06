La Juventus in attesa di capire cosa fare con Paulo Dybala: slittato l’incontro per il rinnovo, la prossima settimana potrebbe essere decisiva. La situazione

La Juventus pianifica il mercato, consapevole che prima di pensare ai nuovi acquisti c’è da definire il piano delle uscite. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera stravolge tatticamente la squadra e la dirigenza si è già attivata per cercare di accontentare le richieste del tecnico. La prima operazione conclusa è la permanenza di Alvaro Morata, ma il reparto offensivo della prossima stagione è ancora tutto da definire.

La squadra bianconera è infatti alla ricerca di un ulteriore centravanti che possa aumentare il peso specifico dell’attacco bianconero. L’arrivo o meno di un top player dipenderà anche da quanto decideranno di fare due campioni già presenti in rosa: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Quest’ultimo merita qualche considerazione in più: l’argentino è un pupillo di Allegri, che avrebbe chiesto la sua conferma.

Il numero dieci è reduce da una stagione deludente, ma è pronto a rilanciarsi con il tecnico toscano. Dybala va però in scadenza nel 2022 ed ancora non si è trovato l’accordo per il rinnovo. La Juventus non ha ancora avuto nessun incontro con il suo entourage: l’agente, Antun, è in Argentina, e nelle prossime settimane potrebbe rientrare in Italia per programmare un appuntamento con la dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo di Dybala

La sensazione è che senza rinnovo Dybala sia destinato a lasciare la Juventus. La squadra bianconera non vuole correre il rischio di perderlo a costo zero la prossima estate. La volontà, però, sarebbe quella di giungere ad una fumata bianca: Allegri stima il calciatore e l’argentino sa che Torino è la sua casa. Paulo ha vissuto sotto la sua guida il suo momento migliore in carriera, collezionando 78 gol in 182 presenze con la Juventus. Numeri che, entrambe le parti, vorrebbero aumentare.