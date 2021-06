L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per affari interessanti. Scambio possibile con l’esubero: l’idea suggestiva

Sono ore intense in casa Inter tra acquisti e cessioni eccellenti. Il primo indiziato a partire è il laterale marocchino Hakimi, pronto a dire addio dopo l’exploit sotto la gestione Antonio Conte. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro anche per accontentare i giocatori in esubero, pronti ad una nuova avventura. Valentino Lazaro potrebbe essere la chiave per imbastire una trattativa con uno scambio avvincente in Olanda. Nell’ultima stagione il laterale austriaco, classe 1996, è stato protagonista con la maglia Borussia Moenchengladbach collezionando 28 presenze complessive con due gol e un assist all’attivo.

Calciomercato Inter, Lazaro pronto a dire addio: scambio in Olanda

E così ad Euro2020 si sta mettendo in luce il laterale dell’Olanda, Denzel Dumfries, giocatore del PSV, pronto ad esplodere completamente. Classe 1996, la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro con la possibilità di trovare una big d’Europa per il suo futuro. L’Inter potrebbe pensare a lui dopo le ultime prestazioni in Nazionale con due gol all’attivo. Per il modo di giocare di Inzaghi, l’olandese sarebbe un’ottima idea per rinforzare le corsie esterne della compagine nerazzurra.

La società nerazzurra potrebbe mettere in piedi uno scambio suggestivo in Olanda con Lazaro inserito nel maxi affare. L’olandese sarebbe pronto per il salto di qualità dopo le ottime prove in Nazionale sotto la gestione de Boer.

L’Inter così valutare anche il futuro degli esuberi provando così ad inserirli in scambi suggestivi in vista della prossima stagione. Lazaro potrebbe essere la chiave per arrivare a Dumfries, voglioso di una nuova avventura da urlo in Serie A.