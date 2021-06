La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per colpi da urlo in vista della prossima stagione: beffa possibile per i bianconeri

La Juventus intende tornare protagonista anche sul fronte calciomercato arrivando a profili davvero interessanti in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre al lavoro tra acquisti e cessioni eccellenti. Dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, le dinamiche potrebbero cambiare completamente. L’ultima stagione vissuta sotto la gestione Pirlo è stata deludente in campionato e in Champions League con due trofei in Coppa Italia e in Supercoppa italiana. Ora la voglia di riscatto è davvero alta per l’ambiente bianconero.

Calciomercato Juventus, Bale vola in MLS: annuncio più vicino

Nelle scorse settimane anche il nome di Gareth Bale è stato accostato con insistenza alla Juventus. Il gallese, ancora di proprietà del Real Madrid, sarebbe sul punto di volare negli Stati Uniti come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes”: i Los Angeles Galaxy potrebbero già annunciarlo nelle prossime ore dopo i costanti contatti con Jonathan Barnett per chiudere un ottimo accordo.

Con ancora un anno di contratto il club spagnolo direbbe subito addio al giocatore gallese, che ha vissuto una stagione da dimenticare volando anche in Premier League con la maglia del Tottenham. Anche la Juventus ha seguito il top player d’Europa da vicino provando così a chiedere informazioni per il giocatore di proprietà del Real Madrid.

Un affare sempre più vicino in Mls con Bale voglioso di tornare a splendere di luce propria dopo diversi anni ricchi di problematiche. La Juventus proverà così a virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.