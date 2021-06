L’Inter di Beppe Marotta è a caccia di un successore di Samir Handanovic. L’esperto portiere sloveno infatti, potrebbe defilarsi al termine della prossima stagione: le ultime di calciomercato

Nonostante l’europeo sia nel vivo, con l’eliminazione di ieri della Germania da parte dell’Inghilterra di Gareth Southgate, anche il calciomercato continua a lavorare sottotraccia in attesa della giornata di domani che sancirà l’inizio effettivo ed ufficiale delle trattative. La squadra più attiva finora è stata senza dubbio l’Inter che, con l’addio di Antonio Conte, ha virato sul nome di Simone Inzaghi, ormai ex tecnico della Lazio di Claudio Lotito. Inoltre, c’è stata la questione Eriksen che ha portato la Beneamata a dover trovare un sostituto del danese ed in nerazzurro è approdato, a sorpresa, Hakan Calhanoglu. Ma non solo, a tener banco da qui alle prossime settimane, sarà anche il tema legato al futuro di Samir Handanovic.

Il capitano ed esperto estremo difensore sloveno dell’Inter potrebbe lasciare il suo ruolo di primo portiere della Beneamata al termine della prossima stagione, ma un avvicendamento già quest’estate non è da escludere a priori. Fra i possibili sostituti di cui si è parlato, è saltato ormai il nome di Juan Musso. Il numero uno argentino è infatti destinato a vestire la maglia dell’Atalanta nella prossima stagione calcistica.

Calciomercato Inter, post Handanovic | Spunta un nome da Euro 2020!

Oltre a Musso, molti sono stati i profili vagliati dall’Inter di Beppe Marotta a partire da Dragowski della Fiorentina fino ad arrivare ad Onana dell’Ajax, ma attenzione ad un nuovo nome che sta avendo un ruolo da protagonista in questo Euro 2020. Stiamo parlando del portiere dell’Ucraina rivelazione del torneo Georgyi Bushchan.

Classe 1994, l’estremo difensore originario di Odessa è un giocatore della Dinamo Kiev e, nonostante le prime perplessità, si sta dimostrando un elemento di assoluta affidabilità. Bushchan ha un contratto con il suo club fino al 2023 ed una valutazione in sede di calciomercato molto conveniente, il suo valore è infatti inferiore ai 10 milioni di euro.