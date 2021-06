L’Inter continua a lavorare senza sosta per rinforzare il reparto offensivo: possibile colpo in attacco per i nerazzurri, incontro a breve

Una nuova stagione con la voglia di confermarsi ad altissimi livelli. L’Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Dopo il trionfo in Serie A la compagine nerazzurra metterà a segno anche diverse cessioni eccellenti, ma la stessa dirigenza milanese è sempre al lavoro per trovare alternative interessanti. In attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez, sempre nel mirino delle big d’Europa, l’ad Beppe Marotta starebbe provando così il colpo in attacco.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, Dalot ‘pressa’ lo United: la situazione

Calciomercato Inter, colpo in attacco | Incontro per l’affare

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” l’Inter sarebbe sul punto di preparare l’assalto definitivo al giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, Giacomo Raspadori. A breve è in programma anche un incontro tra Marotta e Carnevali con i due che sono molto amici da tantissimi anni: la valutazione del giocatore emiliano si aggira intorno ai 20 milioni di euro più bonus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, richiesto il big | L’Arsenal propone lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, contatti per Coutinho e doppio colpo | Maldini si ‘vendica’ dell’Inter

La società nerazzurra starebbe così pensando ad un colpo per il presente e per il futuro dell’attacco dell’Inter: un’idea decisiva in vista della prossima stagione. Raspadori si è messo in luce sotto la gestione di Roberto De Zerbi esplodendo nel finale di stagione con gol ed assist decisivi con la maglia del Sassuolo.

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione senza sosta: Marotta vuole puntellare la rosa di Inzaghi tra acquisti e cessioni da urlo per continuare a crescere anche in campo europeo.