Il Milan dice addio al possibile colpo difensivo dal Barcellona: lo spagnolo è diretto in Premier League

Cambia in poche ore la situazione in casa Milan. La società rossonera era prepotentemente sulle tracce del terzino sinistro del Barcellona, Junior Firpo, scelto come eventuale sostituto di Theo Hernandez in caso di partenza del francese. Il dominicano, naturalizzato spagnolo, classe ’96, però, non andrà al Milan ma è diretto verso la Premier League.

Calciomercato Milan, addio Junior Firpo | Va al Leeds

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Junior Firpo diventerà un nuovo giocatore del Leeds United che verserà 15 milioni di euro nelle tasche del Barcellona. La formula del prestito non ha convinto i blaugrana che hanno preferito accettare la proposta della squadra di Marcelo Bielsa. Sfuma, quindi, l’obiettivo difensivo del Milan.