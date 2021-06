La Juventus cerca rinforzi a centrocampo, ma potrebbe veder sfumare due obiettivi in un solo colpo: scambio beffa

Entra nel vivo il calciomercato estivo. In casa Juventus sono diversi i reparti da rinforzare per evitare che possa ripetersi la stagione al di sotto delle aspettative effettuata quest’anno. Una delle zone da rinforzare nella rosa che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri sarà il centrocampo. Una delle idee per la prossima stagione nel mirino dei bianconeri sarebbe il ritorno di Miralem Pjanic. La prima stagione al Barcellona del centrocampista bosniaco è stata deludente e sembrerebbe non essere una prima scelta per il tecnico Ronald Koeman.

A rovinare i piani bianconeri però potrebbe essere il Chelsea, fresco campione d’Europa. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, anche i ‘Blues’ avrebbero messo nel mirino il centrocampista bosniaco. Un’operazione certamente non facile per la quale però il Chelsea potrebbe avere una carta fondamentale per riuscire a portare in porto la trattativa. Un sacrificio importante che porterebbe la Juventus a subire ben due beffe in un solo affare.

Calciomercato Juventus, addio al ritorno di Pjanic: il Chelsea sacrifica Jorginho

30 presenze per Miralem Pjanic nella sua prima stagione al Barcellona, ma prestazioni che sembrano non aver convinto il club catalano. Il centrocampista bosniaco arrivato in Spagna nello scambio con Arthur potrebbe già lasciare il Barcellona, e la Juventus torna a pensarci per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Secondo il ‘The Sun’ però il Chelsea potrebbe inserirsi per arrivare a Pjanic, sacrificando niente di meno che Jorginho. Il centrocampista italo brasiliano valutato 50 milioni è un giocatore fondamentale per il centrocampo di Tuchel, ma potrebbe essere inserito nello scambio col Barcellona. L’ostacolo maggiore al momento però sarebbe l’ingaggio del centrocampista della Nazionale italiana, troppo alto per i blaugrana. Ma qualora dovesse andare in porto lo scambio, la Juventus vedrebbe sfumare ben due obiettivi.