Calciomercato Juventus, continua la trattativa con il Sassuolo per il colpo Locatelli: arriva un importante annuncio sul centrocampista

La Juventus si prepara ad infiammare la propria estate. Nella sede del calciomercato bianconero le temperature sono a dir poco elevate, sia per quanto riguarda gli acquisti, che per le cessioni. Cristiano Ronaldo sarà il tema centrale da qui alle prossime settimane. Dal ritorno di Allegri, le probabilità di un addio del fuoriclasse di Madeira sono aumentate sensibilmente. Per il classe ’85 avrebbe accelerato le pratiche il PSG e la vendita garantirebbe ai piemontesi maggiore libertà di manovra senza il pesantissimo ingaggio da ben 31 milioni di euro netti a stagione. Ma, come detto, la Juve è concentrata anche sulle entrate e avrebbe dato priorità al centrocampo. Il reparto è apparso alquanto in difficoltà nell’ultima stagione e ha bisogno di rinforzi di elevato spessore.

A tal proposito, il primo obiettivo in quel di Torino è Manuel Locatelli, giocatore in forza al Sassuolo. L’affare con i neroverdi è, però, in salita. Gli emiliani sono bottega cara e chiedono per il loro gioiello – che sta brillando anche con la nazionale di Mancini a Euro 2020 – almeno 30-35 milioni di euro. L’idea è quella di inserire una se non due contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche. Il profilo più accreditato, al momento, sarebbe Radu Dragusin, giovane difensore – valutato intorno ai 5 milioni di euro – che piace molto ad Alessio Dionisi. Nel frattempo, arriva un importante annuncio riguardo al futuro di Locatelli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, nuova idea per la porta da Euro 2020!

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: c’è l’annuncio

Locatelli sarà un calciatore della Juventus? Per scoprirlo bisognerà attendere quanto meno la fine dell’Europeo. Ma l’acquisto è senza dubbio alla portata, come testimoniato dalla rivelazione del giornalista Antonio Damascelli a ‘Radio Radio’: “Locatelli ha già un accordo con la Juventus dallo scorso febbraio, poi verranno definiti i dettagli tra i club“.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, affare più vicino | Offerta rilancio

Il calciatore, quindi, avrebbe già trovato da diverso tempo l’intesa con la ‘Vecchia Signora’ e sarebbe pronto al grande salto. Per la conclusione della trattativa tra Juve e Sassuolo, invece, ci sarà da attendere ancora, ma c’è ottimismo. Vi terremo aggiornati.