Il Milan lavora per la prossima Champions League e va a caccia di un colpo per l’attacco: si pesca in Serie A

È stata sicuramente una stagione importante quella vissuta dal Milan, che dopo diversi tentativi è riuscita a raggiungere la qualificazione in Champions League attraverso la seconda posizione in classifica in campionato. Dopo la grande annata, i rossoneri non vogliono fermarsi e vogliono fare ancora meglio in futuro.

La società sta lavorando in maniera insistente sul calciomercato per farsi trovare pronta per la massima competizione europea e, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sarebbe pronta a tentare un assalto per Domenico Berardi per rinforzare il proprio attacco. Sulle sue tracce però ci sarebbe anche il Leicester che vorrebbe convincere il Sassuolo.

Calciomercato Milan, idea Berardi per la fascia

Domenico Berardi ha impressionato tante società grazie alle ottime prestazioni in questo Europeo e per lui potrebbe essere un’estate movimentata. I rossoneri vorrebbero provare a battere la concorrenza delle grandi squadre e potrebbero mettere anche delle contropartite per ridurre il prezzo. La valutazione di Berardi si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il Sassuolo potrebbe anche aprire a uno scambio più soldi, ma al momento il Milan sembrerebbe concentrato su altri affari.

Berardi ha collezionato 17 reti nell’ultimo campionato di Serie A e in questo Europeo è stato protagonista soprattutto nelle prime due giornate di campionato.