Il calciomercato dell’Inter può vedere un clamoroso doppio colpo dalla Premier League: decisiva la cessione di Hakimi, ecco i nomi nel mirino di Marotta

Sarà un calciomercato all’insegna del cambiamento quella che l’Inter vivrà nelle prossime settimane. I campioni d’Italia ripartiranno da Inzaghi che non avrà a disposizione Achraf Hakimi. Il marocchino vestirà la maglia del PSG portando nelle casse denaro fresco da reinvestire. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Inter avrebbe messo nel mirino due profili di assoluto spessore per l’anno prossimo. In tal senso, per i nerazzurri, risulta decisiva proprio la maxi cessione di Achraf Hakimi che per circa 70 milioni potrà portare a rinforzi di spessore per la rosa di Inzaghi. Il portale spagnolo sostiene come Hector Bellerin, già ventilato nei giorni scorsi, sia solo una parte delle entrate per le prossime settimane del mercato interista. Valutato circa 25 milioni ed in scadenza tra due anni con i ‘Gunners’, l’Arsenal in caso di offerta congrua non si opporrebbe alla partenza del terzino spagnolo. In seconda battuta, però, l’Inter cercherebbe un rinforzo nella zona del campo occupata da Eriksen che potrebbe anche salutare. Oltre al neo arrivo Calhanoglu, il nome caldo può essere quello di Donny van de Beek.

Calciomercato Inter, non solo Bellerin: altra stella dalla Premier

L’olandese ex Ajax è reduce da un’esperienza poco brillante al suo primo anno con la maglia del Manchester United. Arrivato per 39 milioni dodici mesi fa, lo United non vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma con il passare delle settimane, i ‘Red Devils’ potrebbero essere ‘costretti’ a valutare la cessione a titolo definitivo del 24enne olandese.

Per 30-35 milioni, van de Beek potrebbe vestirsi di nerazzurro. Un doppio colpo di assoluto spessore dunque per l’Inter che, salutato Hakimi, guarda al futuro: Bellerin e van de Beek, accostato anche alla Juventus, i ‘sogni’ per la rosa di Simone Inzaghi.

Bellerin più van de Beek per Inzaghi: l’Inter ha intenzione di provarci, il doppio colpo da Arsenal e Manchester United, adesso, è possibile.