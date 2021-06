La Juventus programma il calciomercato e ha messo gli occhi su un profilo decisamente importante in Premier League. C’è la svolta per il ragazzo: trattativa ufficiale in corso

La Juventus programma la prossima stagione sul calciomercato, a caccia delle pedine giuste per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri valutano diversi profili importanti per la loro rosa, convinti che qualche colpo importante vada messo a segno per ristrutturare la squadra. In tal senso, un profilo seguito da vicino per la compagine bianconera è quello di Donny van de Beek. Il centrocampista del Manchester United non è riuscito a brillare con la maglia dei Red Devils.

Tante panchine e in pochissime occasioni l’olandese è riuscito a lasciare il segno in Premier League. Un profilo che è entrato nel mirino dei maggiori club italiani e che potrebbe rinforzare non poco le squadre di Serie A. Van de Beek, infatti, piace sia alla Roma che alla Juventus, ma per le società di Serie A non rappresenta un colpo semplice da portare a termine. Infatti, le big nostrane dovranno scontrarsi con gli inserimenti dalla Premier League: un club in particolare sembra pronto a fare sul serio per l’olandese.

Calciomercato Juventus, van de Beek nel mirino dell’Arsenal: trattativa ufficiale per il centrocampista

Il futuro dell’ex Ajax è ancora in bilico, ma la bilancia ora pende nettamente per una permanenza in Premier League. L’Arsenal, infatti, fa sul serio per arrivare al calciatore e, secondo quanto riporta ’90min’ e ha intrapreso una trattativa con il Manchester United per centrare l’obiettivo. I Gunners vanno a caccia di un centrocampista proprio con le sue caratteristiche e vogliono portare a termine il colpo, bruciando la concorrenza di Roma e Juventus. Un nuovo importante ostacolo, quindi, per le ambizioni dei club italiani che potrebbero veder sfumare un grande obiettivo.