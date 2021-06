L’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di un erede che non faccia rimpiangere Samir Handanovic quando il capitano sloveno della Beneamata lascerà i nerazzurri: obiettivo Dragowski

Mancano pochissimi giorni all’inizio effettivo della sessione estiva di calciomercato. L’Inter, che sulla panchina avrà Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte, ha già concluso l’operazione che ha portato in nerazzurro Hakan Calhanoglu, trequartista turco la scorsa stagione al Milan di Stefano Pioli, ma non solo. Sono molte le trattative per possibili uscite in casa nerazzurra, ma su un nome resta ancora un po’ di mistero. Stiamo parlando del futuro di Samir Handanovic. Il capitano sloveno dell’Inter campione d’Italia si affaccia probabilmente alla sua ultima stagione fra i pali della Beneamata e la dirigenza del club milanese è da tempo alla ricerca del profilo giusto che possa sostituirlo al meglio.

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di Juan Musso, estremo difensore dell’Udinese di Luca Gotti, ma il nome più caldo delle ultime ore è quello di Dragowski, gigante della Fiorentina ancora a caccia di un allenatore dopo l’addio prematuro di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Inter, Dragowski nel mirino | Possibilità di scambio

La Fiorentina, nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Dragowski alla corte di Simone Inzaghi sarebbe disposta a chiedere come contropartita tecnica all’Inter Stefano Sensi, centrocampista centrale che nelle ultime due stagioni è stato falcidiato dagli infortuni dopo un inizio davvero incoraggiante in nerazzurro.

Nonostante la scarsa tenuta fisica però, l’Inter sembra voler continuare a puntare con forza sul talento ex Sassuolo e, come controproposta, potrebbe offrire alla Viola il cartellino di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano proprio ex del club toscano.