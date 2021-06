L’Inter guarda al calciomercato estivo con una clamorosa idea di scambio per il top player: niente rinnovo, addio Brozovic

L’Inter di Simone Inzaghi sta lentamente nascendo. Dopo il clamoroso approdo di Hakan Calhanoglu in nerazzurro per la società di Steven Zhang è tempo di guardare oltre, verso i prossimi rinforzi. In tal senso una pedina fondamentale dell’Inter attuale potrebbe salutare Milano nelle prossime settimane. Si tratta di Marcelo Brozovic, ancora lontano dal rinnovo con i nerazzurri ed in scadenza tra dodici mesi. La richiesta del centrocampista croato è di almeno 5,5-6 milioni netti all’anno: se la società meneghina non dovesse accontenrarlo, per l’ex Dinamo Zagabria si aprirebbero nell’attuale sessione di calciomercato le porte della Premier League. L’Arsenal ha infatti messo nel mirino il 28enne, valutato 25 milioni di euro, con una suggestiva idea di scambio che porterebbe sia nelle casse nerazzurre che in quelle dei ‘Gunners’ una ricca plusvalenza. Brozovic a Londra è un’ipotesi che può prendere corpo già nelle prossime settimane al termine dell’Europeo. L’Arsenal potrebbe provarci e nell’affare finirebbe uno dei nomi maggiormente accostati alla società milanese nelle ultime ore.

Calciomercato Inter, Brozovic all’Arsenal: super scambio

Hector Bellerin: il forte laterale spagnolo non è stato convocato da Luis Enrique per Euro 2020 e valuta l’addio ai ‘Gunners’. In scadenza nel 2023, la valutazione di Bellerin è vicina a quella di Brozovic: ecco dunque prospettarsi una clamorosa ipotesi di scambio, alla pari, tra Arsenal ed Inter.

Un’eventualità ancora acerba al momento: molto dipenderà dal rinnovo del centrocampista croato e, in caso di fumata nera, la cessione immediata sarebbe l’unica strada percorribile. Bellerin può quindi essere la carta giusta, per il post Hakimi, da parte dei londinesi per strappare Brozovic all’Inter.

Al momento Bellerin percepisce uno stipendio netto di oltre 6,6 milioni di euro all’anno: quello di Marcelo Brozovic è, invece, fermo a 3,5.