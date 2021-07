L’Inter a caccia di un rinforzo sulle fasce e punta un giocatore del City: proposto uno scambio, ma Guardiola non è convinto e chiede un top player

L’Inter è tra le società più in movimento in queste prime settimane di calciomercato. Le risorse non abbondano, ma la dirigenza nerazzurra – dopo aver ufficializzato Simone Inzaghi alla guida del club – si è già assicurata il talento di Hakan Calhanoglu ed ora punta nuovi obiettivi. Tra le zone di campo più importanti nel gioco dell’ex tecnico della Lazio ci sono le fasce ed alcune novità potrebbero presentarsi nelle prossime settimane.

L’Inter è consapevole che per fare cassa sarà quasi necessario vendere Achraf Hakimi: il giocatore ha mercato ed il Psg è vicino ad accontentare le richieste nerazzurre. L’idea della dirigenza è rispondere alla cessione con un’entrata importante che porta al nome di Oleksandr Zinchenko. L’ucraino sta disputando un grande Europeo con la sua nazionale ed è risultato decisivo contro la Svezia, realizzando un gol e un assist. Il cammino con Shevchenko è la naturale conseguenza di una stagione chiusa con ben 20 presenze in Premier League con il City.

Marotta stima molto il giocatore, valutato dal Manchester City circa 25 milioni di euro. E’ giovane (24 anni) ed ha un contratto sino al 2024. Strapparlo agli inglesi non sarà semplice, ma l’Inter – per abbassare le pretese cash – avrebbe offerto il cartellino di Stefano Sensi (20 milioni). Il centrocampista – tormentato dagli infortuni – portrebbe essere una valida alternativa ai titolari per Guardiola, che però non sembra convinto.

Calciomercato Inter, scambio alla pari con il City

L’idea del City è quella di rilanciare l’offerta dell’Inter e proporre uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto e non ancora arrivato all’intesa di rinnovo con i nerazzurri. Il croato è stato però individuato da Inzaghi come punto fermo per la prossima stagione dopo un campionato chiuso con due gol e sei assist in 33 presenze. La pista potrebbe tornare calda solo in caso di rottura con il giocatore, ipotesi al momento poco concreta.