Il Milan punta a un grande colpo per sostituire Hakan Calhanoglu, andato all’Inter: svolta per James Rodriguez, c’è l’offerta rossonera

Il Milan è senza dubbio il club più attivo in sede di calciomercato. Dopo la delusione e il dispiacere per gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, il direttore tecnico Paolo Maldini si concentra sulle entrate. I rossoneri, fino ad ora, hanno messo a segno due colpi, con l’arrivo del portiere Maignan dal Lille e il riscatto di Tomori dal Chelsea. Il ‘Diavolo’ si guarda attorno per trovare il rimpiazzo più idoneo del trequartista turco, che – come se non bastasse – andrà a potenziare l’undici di Simone Inzaghi all’Inter. Sono tanti i nomi che girano in questo senso: uno dei principali è Hakim Ziyech. Per il marocchino del Chelsea, club con cui i lombardi stanno trattando per Giroud, non rappresenta però un’operazione semplice viste le richieste dei ‘Blues’.

Nelle ultime ore, invece, è salito prepotentemente il profilo di James Rodriguez. Il colombiano in forza all’Everton è in scadenza a giugno 2022 e la sua intenzione pare sia quella di dire addio a breve ai ‘Toffees’. Il motivo sarebbe da ricondurre al ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid, allenatore a cui è molto legato. Il classe ’91 sarebbe un colpo di primo spessore – nonostante le ultime stagioni un po’ in calo – e darebbe una grande mano soprattutto in Champions League. L’interesse del Milan è concreto e ci sarebbe già una bozza di offerta pronta sul tavolo.

Calciomercato Milan, c’è l’offerta per James Rodriguez: i dettagli

Il Milan fa sul serio per James Rodriguez. Stando a quanto si apprede da diversi media italiani, il colombiano potrebbe firmare un contratto di tre anni con i rossoneri a 6 milioni di euro netti a stagione, per un totale di 18 milioni complessivi. Per il cartellino, è possibile che il club di Pioli spenda 10 milioni di euro come clausola rescissoria. A favorire i lombardi, poi, c’è anche l’assenza nelle coppe europee degli inglesi, che non si sono qualificati nemmeno all’Europa League.

Il potente agente Jorge Mendes è già al lavoro da tempo per trovare una nuova sistemazione al suo assistito e lo ha già proposto a diverse compagini. Il Milan può essere una pista concreta, staremo a vedere.