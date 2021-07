La Juventus cerca un bomber che possa agire da vice Morata e dare concorrenza allo spagnolo: si pensa allo scambio in Serie A

La Juventus ha confermato Alvaro Morata anche per la prossima stagione, mettendo un tassello importante nel proprio attacco per la prossima stagione. La rosa che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri però non è ancora completata, poiché sempre nel reparto offensivo servirà un vice Morata che possa essere un’arma in più in corsa e possa contendere il posto da titolare allo spagnolo. Così la Juventus sembrerebbe pensare ad una soluzione in Serie A chiamata Andrea Petagna.

L’attaccante di proprietà del Napoli quest’anno ha sofferto la concorrenza di Dries Mertens e Victor Osimhen, collezionando 36 presenze, solamente 14 da titolare, con un bottino di 5 gol messi a segno. L’attaccante ex Spal però potrebbe essere la soluzione giusta per l’attacco bianconero quando bisognerà far rifiatare i titolari, così la società sembrerebbe pronta a far partire l’assalto mettendo sul piatto uno scambio con un calciatore in uscita, ovvero Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juventus, Petagna per l’attacco: scambio con De Sciglio

Un attacco da migliorare per la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri cercano un vice Morata e mettono gli occhi in Serie A, precisamente in casa Napoli. Infatti a fare al caso della Juventus sembrerebbe essere Andrea Petagna, bomber di proprietà del club partenopeo classe 1995.

Per arrivare al bomber del Napoli, valutato circa 15 milioni, il club bianconero sembrerebbe pronto a tentare lo scambio con Mattia De Sciglio, terzino che in questa stagione ha giocato in prestito al Lione e che ormai sembrerebbe fuori dai piani bianconeri. Uno scambio con differenza di valutazioni, poiché il terzino bianconero sarebbe valutato intorno ai 7-8 milioni, ma che potrebbe essere una soluzione importante per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti.