Il futuro di Lionel Messi è attualmente un’incognita e un top club decide di farsi avanti: arriva la prima offerta

La scelta di Lionel Messi di arrivare fino al termine del contratto e lasciare il Barcellona è stata una notizia che ha sorpreso l’intero mondo del calcio lo scorso settembre. Quello ai blaugrana però sembrerebbe ancora non essere un vero e proprio addio, visto che si continua a trattare per stipulare un nuovo contratto che lo leghi al club con cui ha militato per quasi 20 anni.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, doppia cessione vicina | I dettagli

Mentre il club catalano continua a lavorare e sperare in una permanenza del suo numero 10, a inserirsi sembrerebbe essere il PSG. Infatti, secondo quanto riportato da ‘AS’, il club parigino avrebbe avanzato la prima offerta per la ‘Pulce’ al padre e agente dell’argentino. Non sono ancora noti i dettagli dell’offerta, ma Al-Khelaifi sembrerebbe intenzionato a coronare il sogno di avere uno tra Messi e Cristiano Ronaldo in squadra.