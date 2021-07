Mourinho è atterrato nella Capitale ieri all’ora di pranzo per cominciare l’avventura alla guida della Roma alla quale si è legato con un contratto fino a giugno 2024

All’ora di pranzo di ieri José Mourinho è atterrato nella Capitale dando ufficialmente il via all’avventura sulla panchina della Roma. Ai giallorossi si è legato con un contratto in scadenza a giugno 2024, quindi per tre anni che i tifosi – in estasi per lo ‘Special One’ sia a Ciampino che a Trigoria, in attesa della presentazione ufficiale che potrebbe tenersì lunedì – sperano possano essere ricchi di successo. Per tornare ai vertici del calcio italiano, partendo magari dal ritorno in Champions League la proprietà americana targata Friedkin è pronta a soddisfare tutte o quasi le richieste del portoghese. Come noto le prime in assoluto sono rappresentate da Xhaka e Rui Patricio, entrambi vicini dopo lunghe trattative, mentre tra le altre sembra davvero ci sia un calciatore di quell’Inter in cui Mourinho ha fatto la storia con la conquista del Triplete: vale a dire Ivan Perisic.

L’Inter vuole disfarsi del croato, che ha ben figurato a Euro2020, per una questione squisitamente economica legata al suo ingaggio da 5 milioni che è troppo elevato per uno che resta sempre poco adatto al 3-5-2 di Inzaghi, seppur con Conte sia riuscito a garantire prestazioni elevate giocando da tornante a tutta fascia. Un ruolo che anche lo stesso classe ’89 potrebbe non voler ricoprire nella passata stagione. Perisic è in scadenza nel 2022 e quindi questo calciomercato estivo rappresenta in sostanza l’ultima possibilità per incassare qualche euro dalla vendita del suo cartellino. Mourinho lo stima fin dai tempi del Manchester United, dove avrebbe voluto portarselo. Al tempo ‘Red Devils’ e Inter non trovarono un accordo e l’operazione sfumò… La Roma potrebbe offrire uno scambio alla pari o giù di lì con il coetaneo Chris Smalling, centrale inglese nel mirino dell’Inter l’anno scorso e profilo non gradito al portoghese.

Perisic è all’Inter dall’estate 2015, con di mezzo l’esperienza in prestito al Bayern dove ha disputato una grande annata facendo Triplete. Anche l’ultima coi nerazzurri è stata positiva, col passare dei mesi è diventato quasi un titolare fisso contribuendo alla conquista del tanto atteso scudetto. Mourinho è ‘pazzo’ di lui, vediamo se stavolta riuscirà a strapparlo all’Inter…

