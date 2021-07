Il Real Madrid continua ad essere molto interessato ai top player della Serie A: così Ancelotti vorrebbe chiudere il doppio colpo dall’Italia

Carlo Ancelotti non vede l’ora di tornare protagonista alla guida del Real Madrid. Così il club spagnolo potrebbe guardare nuovamente alla Serie A per un doppio colpo entusiasmante. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente del club spagnolo, Florentino Perez, avrebbe così in mente di preparare l’assalto vincente ai due centrocampisti della Nazionale italiana, che si stanno mettendo in luce ad Euro2020 sotto la gestione Mancini.

Da una parte ci sarebbe il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, mentre dall’altra il jolly del Sassuolo, Manuel Locatelli, autore di una doppietta nei gironi degli Europei. Il Real Madrid vorrebbe, inoltre, ringiovanire la zona centrale di campo e così ci sarebbe stato un forte interessamento ai big della Serie A.