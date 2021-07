Calciomercato Juventus, svolta clamorosa Pjanic | Via gratis

La Juventus pensa a quali colpi strutturare sul calciomercato, cercando di centrare i nomi giusti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. I bianconeri lavorano su Miralem Pjanic: svolta clamorosa da Barcellona

La Juventus studia il calciomercato, in attesa di concretizzare le operazioni programmate in entrata e in uscita. Il futuro è tutto da stabilire e potrebbe portare a grandi svolte a centrocampo. In particolare, il nome di Miralem Pjanic potrebbe fare molto comodo a Massimiliano Allegri nel suo nuovo corso. Il regista piace non poco al tecnico livornese che vedrebbe in lui una pedina fondamentale nella gestione del gioco. Oltre a Manuel Locatelli, da tempo nel mirino dei bianconeri e che si sta mettendo particolarmente in mostra con l’Italia a Euro 2020, il bosniaco è da seguire con grande attenzione, soprattutto a determinate condizioni.

Per il calciatore ex Roma, la svolta potrebbe essere all’orizzonte e garantire un colpo di assoluto livello per Massimiliano Allegri. La sua situazione è esplosiva sul calciomercato e potrebbe portare a decisioni drastiche dopo un’annata che non si è assolutamente configurata al suo livello con la maglia del Barcellona. Pjanic potrebbe presto tornare in Italia, su di lui si parla anche in ottica Inter, mentre all’estero piace al Tottenham. Le ultime notizie in arrivo da Barcellona potrebbero far molto comodo alle pretendenti.

Calciomercato Juventus, futuro Pjanic: il Barcellona gli dà la ‘carta di libertà’

Il Barcellona è pronto a grandi sacrifici pur di fare cassa, anche nell’ottica del contratto di Lionel Messi che possa permettere al calciatore di proseguire la sua carriera in blaugrana. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana avrebbero dato la cosiddetta ‘carta di libretà’ a Samuel Umtiti e proprio Miralem Pjanic. La scelta sarebbe dettata dalla necessità di liberarsi di ingaggi spaventosi che potrebbero condizionare il club nelle prossime stagioni. Ricordiamo che il bosniaco ha un contratto fino a giugno 2024 e percepisce circa 7 milioni a stagione. La decisione drastica del Barcellona, se confermata, sarebbe una notizia fondamentale per le pretendenti.