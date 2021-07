Calciomercato Juventus, Insigne e non solo | Triplo colpo choc

La Juventus potrebbe tentare un colpo assolutamente sorprendente sul calciomercato e tentare di arrivare a Lorenzo Insigne. Si infittisce l’intreccio tra Italia e Germania: l’intreccio è clamoroso

La Juventus studia le prospettive sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa. I bianconeri potrebbero tentare un colpo assolutamente sensazionale e mettono nel mirino un profilo di alto livello per il loro attacco. Stiamo parlando di Lorenzo Insigne: grande volto del Napoli e protagonista straordinario con la maglia dell’Italia, l’esterno continua a piacere non poco a Massimiliano Allegri. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e la sua valutazione è sui 35-40 milioni. Il calciatore, però, potrebbe rientrare tra i grandi attori di un intreccio clamoroso sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, Insigne e non solo: l’intreccio internazionale

Se Insigne dovesse davvero trasferirsi in bianconero, occhio alle operazioni internazionali che potrebbero concretizzarsi sul calciomercato. Thorgan Hazard potrebbe rientrare improvvisamente nel mirino del Napoli e far comodo al nuovo corso di Spalletti. La sua valutazione è sui 35 milioni di euro. Non solo esterni d’attacco, perché, invece, Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus. Il centrocampista potrebbe, dunque, tornare in Bundesliga e vale sui 30 milioni di euro.