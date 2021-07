La Juventus alle prese con il futuro di Cristiano Ronaldo: novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi giorni, con il portoghese che avrebbe già preso una decisione

La Juventus si muove sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per mister Massimiliano Allegri. Il cambio di allenatore impone qualche riflessione con tutti i reparti che sono in lizza per un restyling. La prima ufficialità è già arrivata con il riscatto di Alvaro Morata, ma per le altre operazioni c’è da attendere la decisione di Cristiano Ronaldo sul suo futuro. La permanenza o meno del portoghese influenzerà le scelte dirigenziali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rilancio e chiusura | Euro-colpo in settimana

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno a rischio | Assalto dalla Premier

Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus, ma l’eccessivo costo del suo cartellino e l’arrivo di Allegri a Torino hanno messo in dubbio la sua permanenza. Le qualità del giocatore – nonostante le 36 primavere – non si discutono: l’attaccante ha vinto l’ultima classifica marcatori in Serie A ed ha trascinato il Portogallo sino agli ottavi di ‘Euro 2020’ stabilendo nuovi record. Ma cosa farà in estate? La decisione era attesa a fine Europeo e iniziano ad arrivare i primi exit-poll.

Una confidenza in famiglia alle mie orecchie possiede più valore ancora di quanto e come possa parlare lo staff: #CR7 ha espresso l’intenzione di proseguire con la #Juventus. E che dunque rimarrà a #Torino. Il quanto e il come importano, ma saranno motivo di successiva indagine. — Momblano Official (@MomblanOfficial) July 5, 2021

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso

Secondo quanto riferisce Luca Momblano su ‘Twitter’, Cristiano Ronaldo ha deciso di rimanere alla Juventus. Come si legge nel messaggio del giornalista, “Una confidenza in famiglia alle mie orecchie possiede più valore ancora di quanto e come possa parlare lo staff. CR7 ha espresso l’intenzione di proseguire con la Juventus“. Un’operazione economica non indifferente per le casse bianconere, sui cui termini si discuterà nei prossimi giorni. A confermarlo lo stesso Momblano: “Rimarrà a Torino. Il quanto e il come importano, ma saranno motivo di successiva indagine“.