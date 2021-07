La Juventus continua a pensare ad un ritorno a centrocampo, ma a rovinare i piani bianconeri potrebbe essere il Manchester United

La Juventus butta sempre un occhio al passato nelle sessioni di calciomercato, proprio come continua a fare da tempo con Paul Pogba. Il francese però non è l’unico centrocampista rimasto nei pensieri bianconeri, ma anche Miralem Pjanic. Il centrocampista infatti ha vissuto quattro anni di crescita nel club juventino, prima di passare al Barcellona, dove le cose non sono andate nel migliore dei modi. Infatti dopo un solo anno in blaugrana il club catalano starebbe pensando al suo addio.

Sulle sue tracce dunque torna anche la Juventus, ma la concorrenza in Europa è sempre più folta. Infatti dalla Premier League potrebbe arrivare l’assalto che befferebbe i bianconeri e che porterebbe Pjanic a giocare per la prima volta nel campionato inglese.

Calciomercato Juventus, Pjanic nel mirino del Manchester United: rischio beffa più alto

La Juventus non chiude mai le porte al passato ed è pronta a riaprirle per il ritorno di Miralem Pjanic. Il centrocampista attualmente al Barcellona sembrerebbe essere finito nella lista dei sacrificabili della rosa di Ronald Koeman.

La concorrenza per il bosniaco però sarebbe rappresentata dal Manchester United. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i ‘Red Devils’ sembrerebbero inserirsi nella corsa al centrocampista vista la sua esperienza in campo internazionale e le sue doti tecniche che lo porterebbero a essere un profilo perfetto per la squadra di Solskjaer. Dunque pericolo numero uno rappresentato dallo United per la Juventus, che rischia di rimanere a mani vuote.